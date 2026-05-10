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Un ciudadano británico sube a un avión con destino al Reino Unido que transporta a pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa y afectado por un brote de hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 10 de mayo de 2026. Foto: Antonio Sempere / AFP
Un ciudadano británico sube a un avión con destino al Reino Unido que transporta a pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa y afectado por un brote de hantavirus, en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España), el 10 de mayo de 2026. Foto: Antonio Sempere / AFP
/ ANTONIO SEMPERE
Por Agencia AFP

Los cerca de 150 ocupantes del crucero Hondius, que sufrió un brote de hantavirus, empezaron a desembarcar este domingo en el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, en una operación de evacuación a sus países que finalizará el lunes.

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