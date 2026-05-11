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Pasajeros estadounidenses del crucero MV Hondius, con bandera holandesa y afectado por el hantavirus, fueron trasladados en barco al puerto industrial de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, España. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
Pasajeros estadounidenses del crucero MV Hondius, con bandera holandesa y afectado por el hantavirus, fueron trasladados en barco al puerto industrial de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, España. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

La evacuación del Hondius por Hantavirus en un puerto español terminará este lunes con la salida en un único vuelo a Países Bajos de los últimos 22 ocupantes antes de que el barco zarpe hacia ese país con tripulación reducida y el cadáver de una víctima.

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