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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en Beijing, el 14 de abril de 2026. (Pedro Pardo / AFP)
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en Beijing, el 14 de abril de 2026. (Pedro Pardo / AFP)
/ PEDRO PARDO
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este sábado ante el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ofrecer un puerto seguro al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, es un deber “moral y legal” de España.

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