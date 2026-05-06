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Un avión ambulancia despega del Aeropuerto Internacional Nelson Mandela durante el traslado de los tres pasajeros evacuados del crucero holandés MV Hondius, en la isla de Santiago, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO).
Un avión ambulancia despega del Aeropuerto Internacional Nelson Mandela durante el traslado de los tres pasajeros evacuados del crucero holandés MV Hondius, en la isla de Santiago, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/ELTON MONTEIRO).
Por Agencia AFP

Uno de los dos aviones que despegaron de Cabo Verde durante la evacuación de pasajeros de un crucero afectado por un foco de hantavirus aterrizó este miércoles en las Islas Canarias, constató un periodista de la AFP.

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