Uno de los dos aviones que despegaron de Cabo Verde durante la evacuación de pasajeros de un crucero afectado por un foco de hantavirus aterrizó este miércoles en las Islas Canarias, constató un periodista de la AFP.

El avión ambulancia, cuya llegada al archipiélago español no se había mencionado hasta ahora, aterrizó en el aeropuerto de Gran Canaria, poco antes de las 15H30 GMT.

Había despegado de Cabo Verde al mismo tiempo que otro avión del mismo tipo que iba rumbo a Países Bajos y siguió su trayectoria hasta que se desvió hacia Canarias, según datos de la página web de monitoreo de vuelos Flightradar24.

La AFP preguntó a las autoridades canarias acerca de ese cambio de rumbo pero estas indicaron “no conocer” la razón.

Por su parte, el barco de crucero donde se detectó un foco de hantavirus debería atracar “en un plazo de tres días” en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, también en Canarias, había anunciado un poco antes la ministra española de Sanidad, Mónica García, pese a la oposición del gobierno regional de Canarias.

“Se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados”, indicó la ministra en rueda de prensa.

Tres casos sospechosos fueron evacuados este miércoles por la mañana del barco de crucero, que actualmente fondea frente a Cabo Verde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).