Un juez de la Audiencia Nacional española imputó este viernes a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido socialista (PSOE) y expresidente de la empresa pública postal Correos, por su presunto papel “preeminente” en una trama sobre supuestas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo de Sánchez.

La Unidad Central Operativa (UCO), un cuerpo de élite de investigadores de la Guardia Civil, entregó el jueves al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz un nuevo informe en el que implica a Serrano en esa trama y, un día después, el magistrado le imputa en el caso judicial que la investiga, según indicaron a EFE fuentes jurídicas.

Pedraz dio también autorización a los investigadores de la UCO para que vuelquen y analicen el contenido del teléfono móvil de Serrano, como pidieron los agentes, medida respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Además de haber sido jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE de 2014 a 2016 y de 2017 a 2018, cuando este partido estaba en la oposición, Serrano fue después presidente de Correos, empresa pública española, cargo que ocupó hasta 2023.

Correos forma parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), entidad que agrupa a todas las empresas con participación del Estado.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/NECATI SAVAS

La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, fue imputada recientemente en el mismo caso junto a otras veinticuatro personas.

Según sostiene la UCO, Serrano participó en la rama del caso sobre la “obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI” y también en una supuesta organización que se dedicaba presuntamente a boicotear causas judiciales, todo ello investigado en el conocido como ‘caso Leire’.

El este nombre alude a la principal investigada, la exmilitante socialista Leire Díez, encausada por posibles maniobras contra fiscales y agentes de la UCO que investigan casos relacionados con el Gobierno y el PSOE, y por presuntas mordidas (coimas) en contratos públicos.