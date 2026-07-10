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Resumen

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Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y consejero de la SEPI. Foto: EFE/ J.P Gandul
Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y consejero de la SEPI. Foto: EFE/ J.P Gandul
Por Agencia EFE

Un juez de la Audiencia Nacional española imputó este viernes a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el partido socialista (PSOE) y expresidente de la empresa pública postal Correos, por su presunto papel “preeminente” en una trama sobre supuestas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo de Sánchez.

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