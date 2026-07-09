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Personal de rescate combate el incendio forestal de Los Gallardos, municipio de la provincia española de Almería, región de Andalucía, en España, el 9 de julio de 2026. (Captura de X @Plan_INFOCA)
Personal de rescate combate el incendio forestal de Los Gallardos, municipio de la provincia española de Almería, región de Andalucía, en España, el 9 de julio de 2026. (Captura de X @Plan_INFOCA)
Por Agencia EFE

La cifra de víctimas mortales en el incendio forestal de Los Gallardos, municipio de la provincia española de Almería, en el sureste del país, se ha elevado a doce tras confirmarse el hallazgo de otras seis personas sin vida, en lo que supone “el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” en la región, ha informado el servicio de emergencias de Andalucía, la región del sur de España donde se encuentra la localidad.

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