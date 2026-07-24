Más de 40.000 habitantes de la región de Madrid están evacuados o confinados debido al gran incendio que afecta al suroeste de esa comunidad autónoma, y la cifra podría aumentar si el fuego sigue avanzando, informó este viernes el delegado del Gobierno central, Francisco Martín.

Al término de la reunión de la tarde de hoy del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), Martín explico que el incendio avanza hacia el norte, impulsado por las fuertes rachas de viento, y que ya ha calcinado hasta ahora más de 15.000 hectáreas de terreno.

El delegado señaló que esta evolución obligó a ordenar la evacuación de los municipios de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva y el confinamiento de Navalagamella mediante el sistema de alertas Es-Alert por teléfono móvil, y no descartó nuevas evacuaciones o confinamientos en las próximas horas.

Explicó que el principal obstáculo para los equipos de extinción sigue siendo el fuerte viento, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, que provoca que las pavesas recorran grandes distancias y hagan saltar el fuego por encima de las líneas de contención.

Vista de la humareda causada por el incendio forestal en Quijorna, Madrid. Foto: EFE/ Ismael Herrero

Asimismo, precisó que el incendio declarado en la provincia vecina de Ávila, limítrofe con Madrid, todavía no entró en la Comunidad de Madrid y continúa bajo vigilancia.

Ante esa situación, la Comisión Europea anunció la movilización de cuatro aviones Canadair para lucha contra incendios, dos desde Grecia y dos desde Italia, después de que España pidiese ayuda a la Unión Europea.

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