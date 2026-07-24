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Miembros de la Guardia Civil proceden al desalojo de viviendas en el municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva, causado por el incendio forestal en Madrid, este viernes. Foto: EFE/ Daniel González
Miembros de la Guardia Civil proceden al desalojo de viviendas en el municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva, causado por el incendio forestal en Madrid, este viernes. Foto: EFE/ Daniel González
/ Daniel Gonzalez
Por Agencia EFE

Más de 40.000 habitantes de la región de Madrid están evacuados o confinados debido al gran incendio que afecta al suroeste de esa comunidad autónoma, y la cifra podría aumentar si el fuego sigue avanzando, informó este viernes el delegado del Gobierno central, Francisco Martín.

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