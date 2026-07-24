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Resumen

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Medios del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora trabajan frente a las llamas del incendio forestal de Rábano de Aliste (Zamora). Foto: EFE / Diputación de Zamora
Medios del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora trabajan frente a las llamas del incendio forestal de Rábano de Aliste (Zamora). Foto: EFE / Diputación de Zamora
Por Agencia EFE

Los devastadores incendios del centro de España siguen avanzando sin control en Madrid, donde tres focos se han unido en un único frente, y en la vecina provincia de Ávila, lo que ha obligado a declarar la emergencia nacional en un día crítico por el viento que agrava la situación.

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