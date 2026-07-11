00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Piezas de cerámica en el patio de una casa en un paisaje arrasado por un incendio forestal que causó la muerte de al menos 12 personas, en Bedar, provincia de Almería, el 11 de julio de 2026. (JORGE GUERRERO / AFP)
Piezas de cerámica en el patio de una casa en un paisaje arrasado por un incendio forestal que causó la muerte de al menos 12 personas, en Bedar, provincia de Almería, el 11 de julio de 2026. (JORGE GUERRERO / AFP)
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia AFP

Paredes ennegrecidas, vegetación reducida a cenizas y casi todos los vecinos evacuados. La localidad de Bédar, epicentro del destructivo incendio que dejó 12 fallecidos en el sur de España, parece el sábado un pueblo fantasma, mientras los bomberos trabajan con la esperanza de controlar pronto las llamas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.