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Resumen

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Medios del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora trabajan frente a las llamas del incendio forestal de Rábano de Aliste (Zamora). Foto: EFE / Diputación de Zamora
Medios del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora trabajan frente a las llamas del incendio forestal de Rábano de Aliste (Zamora). Foto: EFE / Diputación de Zamora
Por Agencia EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, admitió este lunes que “quedan horas difíciles, complejas” para combatir los graves incendios forestales activos, que quemaron al menos 85.000 hectáreas los últimos días, mientras se anuncia una nueva ola de calor.

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