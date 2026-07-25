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Resumen

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Bomberos luchan contra un incendio forestal en la zona de Cebreros, cerca de Ávila, a 80 km al oeste de Madrid, el 24 de julio de 2026. (Cesar MANSO / AFP)
Bomberos luchan contra un incendio forestal en la zona de Cebreros, cerca de Ávila, a 80 km al oeste de Madrid, el 24 de julio de 2026. (Cesar MANSO / AFP)
/ CESAR MANSO
Por Agencia EFE

Los dos grandes incendios forestales que asolan las provincias limítrofes de Madrid y Ávila, en el centro de España, han quemado unas 25.000 hectáreas por el momento, favorecidos por las condiciones atmosféricas, y han obligado a la evacuación de 73.000 personas de numerosos municipios.

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