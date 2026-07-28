Una casa calcinada tras un incendio forestal cerca de La Adrada, a 95 kilómetros al oeste de Madrid, el 28 de julio de 2026. (Oscar DEL POZO / AFP)
Una casa calcinada tras un incendio forestal cerca de La Adrada, a 95 kilómetros al oeste de Madrid, el 28 de julio de 2026. (Oscar DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Agencia AFP

A María Paz Bolaños se le quiebra la voz cuando habla de su casa de Navas del Rey, uno de los pueblos situado en la zona cero del incendio que devora el oeste de Madrid.

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