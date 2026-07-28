“Supongo que han sido mi abuelo y mi padre, desde el cielo, los que han hecho que el fuego entrara aquí y se detuviera ahí”, añade.
“La casa tiene esta ligera marca de quemadura, pero está intacta”, explica esta mujer de 62 años, visiblemente “aliviada” tras varios días de espera sin saber qué pasaba con su hogar.
Bolaños vive hace medio siglo en esa casa. “Toda la familia se ha casado aquí: hemos tenido hijos aquí...”, cuenta.
Siguió la evolución de la situación junto a su marido Fernando y su hijo Alejandro. “Nos hemos quedado pegados a la tele y a nuestros teléfonos durante cuatro días, intentando tener noticias”, explica.
Los 3.500 habitantes de su pueblo, situado a 55 km de Madrid, fueron evacuados por la amenaza de las llamas.
El martes, las autoridades levantaron la orden de evacuación para 13 municipios de la Comunidad de Madrid -entre ellos Navas del Rey- y de Castilla y León, lo que supone una de las primeas señales positivas de una tragedia que ha devorado ya 77.000 hectáreas.
“Un desastre”
No todos los vecinos de Navas del Rey han corrido la misma suerte que la familia Bolaños.
Los evacuados iban regresando poco a poco a última hora de la tarde del martes a este pueblo rodeado por terreno boscoso y escarpado.
Hoy, como muestra de las circunstancias inusuales, los vecinos se saludan en voz alta: “¿Cómo está tu casa?”.
Según una primera estimación del ayuntamiento facilitada a la AFP, medio centenar de casas fueron arrasadas por las llamas, mientras que otras tantas han sufrido daños.
A pocos kilómetros del pueblo, el fuego sigue activo, en vísperas de una nueva ola de calor.
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Miles de personas fueron evacuadas el viernes 24 de julio en la región de Madrid por varios incendios que arden descontrolados, igual que en el suroeste de Francia, donde el fuego amenaza zonas turísticas. (AFP)
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