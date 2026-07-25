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El Ministerio del Interior de España anunció una serie de nuevas evacuaciones mientras los incendios forestales arrasaban cerca de Madrid, incluida la provincia de Toledo, al suroeste de la capital española. Foto: AFP
El Ministerio del Interior de España anunció una serie de nuevas evacuaciones mientras los incendios forestales arrasaban cerca de Madrid, incluida la provincia de Toledo, al suroeste de la capital española. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Los incendios arrasaban el sábado en Francia y España, con nuevas evacuaciones ordenadas por la noche cerca de Burdeos y al oeste de Madrid, metrópolis confrontada al «peor» fuego de su historia.

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