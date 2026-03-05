Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

España enviará su fragata más avanzada, la Cristóbal Colón, para proteger a Chipre después de que un ataque con drones contra una base británica en la isla mediterránea la arrastrara a la guerra de Oriente Medio, (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El Ministerio de Defensa de España anunció este jueves el envío de una fragata a Chipre para labores de “protección y defensa aérea”, en plena polémica con Washington por una guerra contra Irán que Madrid considera ilegal.

