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Un militar español durante una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) por el sur del país en una imagen de archivo. Foto: EFE/Noemí Jabois
Un militar español durante una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) por el sur del país en una imagen de archivo. Foto: EFE/Noemí Jabois
Por Agencia EFE

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, informó este lunes de la muerte “hace escasos segundos” de un segundo casco azul indonesio en el Líbano durante un ataque a un convoy.

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