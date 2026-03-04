Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Nicolas TUCAT / Mandel NGAN / AFP)
El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Nicolas TUCAT / Mandel NGAN / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, respondió este miércoles con un “no a la guerra” a las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.