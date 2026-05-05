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La periodista, filóloga y socióloga palestina Mariam Barghouti, durante su presentación como nueva residente del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), donde permanecerá hasta el próximo mes de julio. (EFE/Marta Pérez).
La periodista, filóloga y socióloga palestina Mariam Barghouti, durante su presentación como nueva residente del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), donde permanecerá hasta el próximo mes de julio. (EFE/Marta Pérez).
/ Marta Pérez
Por Agencia EFE

La periodista palestina Mariam Barghouti denunció este martes que, a pesar de que la “percepción” sobre Israel “ha dado un cambio” entre la población occidental, aún hay palabras que en los medios de comunicación de mayor difusión de “occidente” no están permitidas, como “genocidio”, “ocupación”, “limpieza étnica” o “milicias israelíes”.

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