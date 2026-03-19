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James Gracey había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Vila Olímpica, junto a unos amigos la noche del pasado martes, pero no regresó a su alojamiento
James Gracey había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Vila Olímpica, junto a unos amigos la noche del pasado martes, pero no regresó a su alojamiento
Por Agencia EFE

El cuerpo sin vida de un estudiante estadounidense de 20 años, que despareció la madrugada del pasado martes tras salir de una discoteca de Barcelona, fue localizado este jueves, según informó la Policía de Cataluña (nordeste de España).

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