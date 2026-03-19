El cuerpo sin vida de un estudiante estadounidense de 20 años, que despareció la madrugada del pasado martes tras salir de una discoteca de Barcelona, fue localizado este jueves, según informó la Policía de Cataluña (nordeste de España).

El cadáver del joven James Gracey fue hallado en la zona de la playa barcelonesa del Somorrostro, donde durante toda la mañana de hoy efectivos de las unidades marítimas y subacuáticas de la Policía habían desplegado un amplio dispositivo para su localización.

El joven había acudido a la discoteca Shöko de Barcelona, en la Vila Olímpica, junto a unos amigos la noche del pasado martes, pero no regresó a su alojamiento, por lo que su entorno denunció su desaparición ante los Mossos d’Esquadra (la Policía de Cataluña), que localizaron su cartera en el agua.

Finalmente, los buzos hallaron esta tarde el cuerpo sin vida del joven en la playa de Somorrostro, donde se sitúa la discoteca a la que había acudido con sus amigos.

El joven estadounidense era un estudiante de la Universidad de Alabama y natural de un municipio cercano a Chicago, en el estado de Illinois, que había viajado a Barcelona para pasar sus vacaciones de primavera o ‘spring break’ y visitar a unos amigos que residen en la capital catalana en un intercambio de estudios.

La familia del joven había escrito en redes sociales que Jimmy era un “hijo y hermano amable, responsable y devoto”.

Tras el hallazgo del cadáver, los forenses procederán ahora a su identificación oficial y determinarán las causas de su fallecimiento.