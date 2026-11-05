icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente argentino Javier Milei (C) saluda al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez (I), bajo la atenta mirada del rey Felipe VI, a su llegada a la XXX Cumbre Iberoamericana en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid el 5 de noviembre de 2026. (Foto de Oscar del Pozo / AFP)
El presidente argentino Javier Milei (C) saluda al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez (I), bajo la atenta mirada del rey Felipe VI, a su llegada a la XXX Cumbre Iberoamericana en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid el 5 de noviembre de 2026. (Foto de Oscar del Pozo / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente argentino, Javier Milei, equiparó este jueves al socialismo con el fascismo en los debates de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, ante el anfitrión, el socialista Pedro Sánchez, con quien ha mantenido duros enfrentamientos políticos.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?