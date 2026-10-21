El presidente de Argentina, Javier Milei, insultó este miércoles a una periodista española de la radio Cadena SER en Madrid al llamarla “intelectualmente corta y miserable política” tras un acto que protagonizó el mandatario argentino en su visita a España.

El Gobierno español respondió a través de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con un mensaje en la red social X en el que escribió: “Milei llamando intelectualmente corta a una periodista es como una motosierra dando clases de cirugía: mucho ruido, pero mayor peligro”.

SE LE CAYÓ LA CARETA EN EUROPA | 🌏El "líder mundial" quedó al desnudo. Javier Milei tuvo un brote violento en España e insultó a una periodista de Cadena Ser @La_SER llamándola "corta intelectualmente y miserable" solo por preguntarle por qué la derecha española lo está evitando. Para colmo, su custodia prepoteó y maltrató a los cronistas presentes. Afuera no hay trolls que lo salven: el mundo empieza a conocer al verdadero energúmeno violento detrás de la carpetita. — El Prensero (@El_Prensero) October 21, 2026

Redondo hizo referencia a esta herramienta, la motosierra, que se ha convertido en el emblema del dirigente para simbolizar el recorte del gasto público.

A la salida de un acto en el que participaba Milei, la periodista española le preguntó si creía que su visita le resultaba incómoda al conservador Partido Popular (PP) y al partido de extrema derecha Vox de cara a las elecciones legislativas españolas del 29 de noviembre.

Milei respondió así: “Eso me parece una visión muy propia de gente intelectualmente corta y miserables políticos. Quizás, digamos, vale para tu caso”.

El presidente argentino irrumpió con su breve visita a España en la precampaña electoral que vive actualmente este país, donde tachó de “impresentable dictador” y “delincuente” al jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez.

Como parte de su recorrido, Milei participó en diversos actos en la capital española, como una conferencia a la Universidad Rey Juan Carlos, donde centenares de estudiantes se manifestaron contra su visita a esa institución pública; un encuentro en la fundación Disenso, de Vox, y una reunión con la presidenta de la región de madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP).

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