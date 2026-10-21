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Resumen

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El presidente argentino Javier Milei, habla con los medios tras participar en un foro económico en Madrid, el 21 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
El presidente argentino Javier Milei, habla con los medios tras participar en un foro económico en Madrid, el 21 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, insultó este miércoles a una periodista española de la radio Cadena SER en Madrid al llamarla “intelectualmente corta y miserable política” tras un acto que protagonizó el mandatario argentino en su visita a España.

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