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El presidente argentino Javier Milei gesticula mientras habla durante un foro económico en Madrid, el 21 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
El presidente argentino Javier Milei gesticula mientras habla durante un foro económico en Madrid, el 21 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, que está de visita en España, habló por videollamada con el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, a quien dijo que “no hay nada más divertido que patear culos zurdos” en referencia a los insultos que dirigió al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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