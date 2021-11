El ciudadano español Javier Serrano murió este miércoles luego de obtener su derecho a la eutanasia. Se trata del primer caso en el que se aplicó la muerte digna en la Comunidad de Madrid.

“Me voy feliz”, dijo Javier un día antes de su muerte en una entrevista con la cadena Ser.

Si bien el hombre se encontraba tranquilo, reveló que tenía sensaciones encontradas: “Estoy contento, porque sé que me voy mañana, y triste a la vez, por la gente que quiero”.

En el 2020, Javier Serrano fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Según relata, sus últimos meses fueron un calvario por los estragos que provocaba la enfermedad en su cuerpo.

“Me encuentro muy mal, muy dolorido. De una semana a hoy ya no puedo ni inclinarme hacia delante. Cada día pierdo más facultades”, relató.

“Los dolores son bestiales, cada día que pasa es peor y ya no los aguanto ni con morfina”, agregó el paciente.

“No quise esperar más”

Javier aprovechó el reportaje para detallar cómo las autoridades locales dieron luz verde su petición: “Fue esta mañana [martes] a las diez [hora local]. Me llamó la neuróloga. Me dijo que el comité ya había evaluado mi caso y que estaba aprobado”. Y prosiguió: “Me preguntó que cuándo quería que se hiciera y, directamente, le dije: ‘Mañana’. No quise esperar más, no puedo aguantar más”.

Además, dijo que tenía cierto conocimiento del proceso: “Vendrán la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras de Getafe. Será aquí en mi casa. Creo que son cuatro inyecciones. Pero bueno, que me hagan lo que me tengan que hacer”.

El hombre de 58 años, tras definir la fecha de su muerte, empezó a reunirse con sus familiares y amigos para despedirse: “Estoy llamando a mis familiares, amigos, compañeros de trabajo. Les llamo para decirles que ha llegado el día. Estaba deseando que llegara el día”, expresó.

¿Desde cuándo es legal la eutanasia en España?

En marzo de este año, el Parlamento de España aprobó definitivamente la ley que regula la eutanasia, lo que convirtió al país en uno de los pocos que permite a un paciente incurable recibir ayuda para morir y evitar su sufrimiento.

Prioridad para el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez, la legislación recibió la luz verde en el Congreso de los Diputados con 202 votos a favor, de la izquierda, centro y regionalistas; 141 en contra, de la derecha y la extrema derecha; y dos abstenciones.

“Es un día importante para aquellas personas que se encuentran en una situación de grave padecimiento y también lo es para sus familias”, dijo en aquel momento la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Los siete países donde se permite la eutanasia son Países Bajos, Bélgica, Colombia, Canadá, Luxemburgo, Nueva Zelanda, España y Suiza.

