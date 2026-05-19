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Agentes de la policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango, a su llegada a un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona. (Foto de Lluis GENE / AFP).
Agentes de la policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango, a su llegada a un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona. (Foto de Lluis GENE / AFP).
/ LLUIS GENE
Por Agencia AFP

La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024, confirmaron a la AFP los Mossos d’Esquadra.

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