La policía catalana detuvo este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, quien está siendo investigado por la muerte de su padre tras caerse por una montaña cuando paseaban juntos en diciembre de 2024, confirmaron a la AFP los Mossos d’Esquadra.

La causa por el fallecimiento de Isak Andic, que se consideró inicialmente como un accidente, ha dado varios giros hasta la detención este martes de Jonathan, quien siempre ha defendido su inocencia.

De acuerdo con el diario barcelonés La Vanguardia, que adelantó la información, Jonathan Andic fue conducido a los juzgados de Martorell, a una treintena de kilómetros de Barcelona, donde se le volverá a tomar declaración.

La causa, de momento, está declarada secreta, según indicaron fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Agentes de la policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango, a su llegada a un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona, ​​tras su detención el 19 de mayo de 2026. (Foto de Lluis GENE / AFP). / LLUIS GENE

La muerte de Isak Andic, una de las personas más ricas de España, causó una gran conmoción.

El empresario, de 71 años, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo con su hijo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona.

Su hijo Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo.

Investigada inicialmente como un accidente de montaña, la causa fue archivada provisionalmente a comienzos de 2025. Meses más tarde, sin embargo, la justicia decidió reabrirla y realizar más pesquisas. La prensa local informó entonces de que la policía catalana estaba investigando el teléfono celular de su hijo Jonathan.

Durante estos meses, la jueza ha ido tomando declaración al entorno del empresario fallecido, entre ellos a sus otras dos hijas, según informó La Vanguardia.

Actualmente, Jonathan, el primogénito, es vicepresidente del Consejo de administración de Mango.

En la década pasada, estuvo durante un breve periodo de tiempo al mando de la empresa, pero al poco de que se pusiera al frente, su padre retomó las riendas.

Esta imagen distribuida por Mango el 14 de diciembre de 2024 muestra al presidente no ejecutivo y fundador de la poderosa marca de moda Mango, Isak Andic, quien falleció inesperadamente el 14 de diciembre de 2024 en un accidente. (Foto de Mango / AFP). / -

Empresa de éxito

Isak Andic Ermay nació en 1953 en Estambul en el seno de una familia judía sefardí que emigró a España cuando él era una adolescente.

Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió finalmente su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

La marca se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, haciendo de él una de las personas más ricas del país, con una fortuna estimada por Forbes en 4.500 millones de dólares.

La empresa cuenta con más de 16.400 empleados y 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados mundiales, de acuerdo con su página web.

Al igual que su rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas, Mango cimentó su éxito en su búsqueda de precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda.

En diciembre de 2023, Andic cedió por primera vez el 5% de su empresa a una tercera persona: su brazo derecho, Antonio Ruiz, consejero delegado del grupo y su actual timonel.

Este “ejecutivo inició su trayectoria profesional en la compañía en 2005, cuando se familiarizó con el proceso de creación, el diseño de las colecciones y la gestión de equipos”, explica Mango en su página web.

“Si uno tiene claro dónde quiere llegar, y avanza siempre adelante, acaba alcanzando sus objetivos”, decía Jonathan Andic en un video publicitario de la firma en 2023.