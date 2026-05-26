Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango. Foto: EFE/ Llyc
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango. Foto: EFE/ Llyc
Por Agencia AFP

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, tachó de “grave, injusta e infundada” la acusación del presunto homicidio de su padre, quien cayó por una montaña cuando paseaban juntos en 2024, y anunció que se aparta “temporalmente” de sus cargos en la empresa, donde era vicepresidente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.