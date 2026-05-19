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La policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) escolta a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de Mango, a su llegada a un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona, ​​tras su detención el 19 de mayo de 2026. (Foto de Lluis GENE / AFP).
La policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) escolta a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de Mango, a su llegada a un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona, ​​tras su detención el 19 de mayo de 2026. (Foto de Lluis GENE / AFP).
/ LLUIS GENE
Por Agencia AFP, Agencia EFE

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, pagó la fianza de un millón de euros decidida por la jueza para eludir la prisión provisional, tras su detención como sospechoso por la muerte de su padre al caerse por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.

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