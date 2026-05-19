Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, pagó la fianza de un millón de euros decidida por la jueza para eludir la prisión provisional, tras su detención como sospechoso por la muerte de su padre al caerse por una montaña cuando paseaban juntos en 2024.

“La fianza ya se ha hecho efectiva”, indicó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña añadiendo que la jueza acordó igualmente como medidas cautelares “la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado”.

Tal y como solicitaba la Fiscalía, la jueza que investiga la muerte de Isak Andic acordó asimismo retirar el pasaporte al detenido, con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante la justicia.

Agentes de la policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango, a su llegada a un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona. (Foto de Lluis GENE / AFP). / LLUIS GENE

La familia de Isak Andic defendió la inocencia de su hijo y se mostró “absolutamente” convencida de que “ni existen ni se hallarán pruebas de cargo legítimas” contra él.

En un breve comunicado remitido a los medios, portavoces autorizados de la familia Andic pidieron respeto al principio de presunción de inocencia de Jonathan.