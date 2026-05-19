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Agentes de la policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango, a su llegada a un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona, ​​tras su detención el 19 de mayo de 2026. (Foto de Lluis GENE / AFP).
Agentes de la policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango, a su llegada a un juzgado en Martorell, cerca de Barcelona, ​​tras su detención el 19 de mayo de 2026. (Foto de Lluis GENE / AFP).
/ LLUIS GENE
Por Agencia EFE

La detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre, Isak Andic, fundador del imperio textil Mango y el hombre más rico de Cataluña, culmina casi un año y medio de investigaciones en las que los Mossos (la policía catalana) han analizado desde el celular al entorno del sospechoso, cuya familia defiende su inocencia.

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