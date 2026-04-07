Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta combinación de fotografías de archivo muestra al exministro de Transportes español José Luis Ábalos y al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. Foto: OSCAR DEL POZO, Javier SORIANO/ AFP
Esta combinación de fotografías de archivo muestra al exministro de Transportes español José Luis Ábalos y al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez. Foto: OSCAR DEL POZO, Javier SORIANO/ AFP
Por Agencia AFP

El juicio contra el exministro socialista español José Luis Ábalos, el primer gran caso de corrupción en el gobierno de izquierdas en llegar a los tribunales, se abrió este martes en Madrid y tendrá entre los primeros testimonios a una expareja de este antiguo hombre de confianza de Pedro Sánchez.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.