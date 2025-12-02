José Luis Ábalos se convirtió en el primer diputado en ejercicio que ingresa en prisión en España. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, envío a la cárcel al exministro de Transportes (2018 - 2021) y a su exasesor, Koldo García, por la supuesta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ambos se encuentran en la cárcel de Soto del Real, cerca de Madrid.

De acuerdo con el diario ABC, antes de la decisión de la justicia de España, Ábalos se reunió con su exasesor para coordinar su estrategia de defensa en la operación Delorme, donde debatieron si colaborar con la justicia o seguir manteniendo su inocencia; pero fue su otrora subordinado el que inclinó la balanza hacia guardar silencio, pese a los riesgos que suponía, según la fuente citada por el diario.

En la conversación, Koldo García le recomendó: “lo que tienes que hacer, José, es irte a vivir a Colombia o Perú”. Ambos países latinoamericanos son muy bien conocidos por Ábalos. El primero por los flujos de dinero procedentes de ese país, enviados por una empresa vinculada a su hijo. Y el segundo, porque la prensa española reveló la existencia de un inmueble en Chimbote, ciudad al norte del Perú; este último considerado por los investigadores como un punto de apoyo para facilitar una eventual huida.

Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Fernando Villar

José Luis Ábalos tiene décadas de experiencia y contactos en Hispanoamérica, donde ha operado su fundación, Fiadelse, dedicada a la cooperación internacional y que cuenta con un inmueble para oficinas y aulas, en el norte peruano.

Los hechos demuestran que Ábalos no emprendió la fuga y optó por manterse en España como diputado en el congreso hasta el jueves 27 de noviembre, que fue ingresado a la cárcel de Soto del Real (cerca de Madrid) junto con su exasesor.