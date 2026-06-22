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José Luis Ábalos en el último pleno del Congreso al que ha asistido, el 13 de noviembre. Foto: EFE/Javier Lizón
José Luis Ábalos en el último pleno del Congreso al que ha asistido, el 13 de noviembre. Foto: EFE/Javier Lizón
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes durante el gobierno de Pedro Sánchez José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel por irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

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