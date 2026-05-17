Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, Juanma Moreno, a su llegada a la sede de su Partido en Sevilla para seguir los resultados electorales. Foto: EFE/ Raúl Caro
El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el PP, Juanma Moreno, a su llegada a la sede de su Partido en Sevilla para seguir los resultados electorales. Foto: EFE/ Raúl Caro
Por Agencia EFE

Los conservadores del Partido Popular (PP) ganaron este domingo las elecciones de la región española de Andalucía, aunque perderían la mayoría absoluta, según datos del 90 % del recuento, mientras que los socialistas (PSOE) quedarían en segunda posición y también bajarían.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.