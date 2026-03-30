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Detalle de la fachada del Tribunal Supremo, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Javier Lizón
Detalle de la fachada del Tribunal Supremo, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Javier Lizón
Por Agencia AFP

El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.

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