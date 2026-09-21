icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta captura de pantalla, realizada a partir de imágenes generadas por usuarios y publicadas el 18 de septiembre de 2026, muestra a cientos de migrantes en las playas de Ceuta siendo detenidos por la policía antes de ser trasladados a un campamento provisional en la zona portuaria del enclave español, semanas después de que una afluencia récord desbordara el pequeño territorio. Foto: UGC / UGC / AFP
Esta captura de pantalla, realizada a partir de imágenes generadas por usuarios y publicadas el 18 de septiembre de 2026, muestra a cientos de migrantes en las playas de Ceuta siendo detenidos por la policía antes de ser trasladados a un campamento provisional en la zona portuaria del enclave español, semanas después de que una afluencia récord desbordara el pequeño territorio. Foto: UGC / UGC / AFP
/ -UGC
Por Agencia EFE

Todavía son miles los migrantes que entraron a finales de julio de manera irregular en Ceuta que siguen en las playas y las calles de esta ciudad española del norte de África, donde la tensión aumenta cada día y se ha instalado un clima de excepcionalidad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.