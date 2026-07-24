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Resumen

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Esta fotografía muestra un termómetro callejero con una lectura de 44 grados centígrados durante una ola de calor en Sevilla, España, el 12 de julio de 2022. (JORGE GUERRERO / AFP).
Esta fotografía muestra un termómetro callejero con una lectura de 44 grados centígrados durante una ola de calor en Sevilla, España, el 12 de julio de 2022. (JORGE GUERRERO / AFP).
Por Agencia EFE

La tercera ola de calor de este verano en España, que comenzó este martes y finalizó el jueves, provocó 151 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas, por lo que se elevan a 2.680 las defunciones vinculadas al exceso de temperatura desde el 15 de mayo, cuando el Ministerio de Salud activó el plan de calor para el periodo estival.

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