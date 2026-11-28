Luego de masivas protestas en Madrid, el jefe del Gobierno Español, Pedro Sánchez, decidió convocar a elecciones de manera anticipada. Como buen zorro político que es -por algo ha sobrevivido ocho años como presidente pese a la andanada de casos de corrupción que han sacudido su gobierno- decidió que era el momento para reafirmarse.

La jugada puede salirle bien, como ya ha pasado antes, o puede terminar con él fuera del Palacio de la Moncloa. En el sistema parlamentario español no gobierna automáticamente el partido más votado, sino aquel candidato que logra reunir la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados. En la última legislatura, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) ha gobernado en coalición con la plataforma de izquierda Sumar, pero para sacar adelante la investidura y aprobar leyes ha dependido del apoyo parlamentario de formaciones nacionalistas e independentistas, como los partidos vascos y catalanes.

El líder del Partido Popular (PP), de la oposición de derecha en España, Alberto Núñez Feijóo, gesticula durante su último mitin de campaña electoral en Sevilla, el 27 de noviembre de 2026. Encuestas predicen que Feijóo sucederá a Pedro Sánchez. / JORGE GUERRERO

El Partido Popular (PP), el clásico partido de centro-derecha, va primero en las encuestas (31,4% según el promedio de “El País”), pero no con demasiada ventaja respecto al PSOE (29,1%). Si gana los comicios, su líder, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que pactar con la extrema derecha de VOX y su presidente, Santiago Abascal. Según los sondeos, VOX tiene un 18% de apoyo y ya se ha convertido en el tercer partido más importante de España.

“La agenda de Vox ha influido muchísimo en el PP, pero también tiene que ver con la polarización que hay en España, en la que están contrapuestas la izquierda y la derecha. VOX y el PP tienen un mismo perfil de votante: un elector de derecha en lo económico y cultural, solo que VOX es una expresión más extrema de ello”, explica a El Comercio el politólogo español Javier Carbonell, director del think tank Future Policy Lab.

La vivienda

Pedro Sánchez tomó uno de los temas más sensibles para los españoles para convertirlo en oportunidad política. Según una encuesta de YouGov, el 53% de los españoles sitúa a la vivienda como su principal preocupación, seguido de la inmigración con el 35%. La corrupción y el fraude suman 28% mientras el acceso a la salud es un 19%. La economía se sitúa en el quinto lugar con el 15%.

“Sánchez convocó a las elecciones porque el tema de la vivienda moviliza a la izquierda pues sitúa el debate sobre el estado de bienestar. Para la izquierda, el gran problema es que está desmovilizada y Sánchez tiene que conseguir sacar a esos votantes, porque el país está muy polarizado. Acá no se trata de convencer a nadie del otro lado, sino precisamente en quién moviliza a los suyos”, señala Carbonell.

Manifestantes se reúnen tras conocer la noticia de que Maricarmen Abascal había fallecido en un hospital de Madrid, el 7 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

Si bien antes de la tragedia de Maricarmen, el tema de la vivienda era de los más recurrentes por el aumento de los alquileres y los desahucios, luego de su muerte se convirtió en el centro del debate político durante la campaña electoral. Mientras el bloque de izquierda (PSOE y Frente Amplio) propone construir 100 mil viviendas sociales e intervenir el mercado con leyes que bajen las rentas, el PP apuesta por aumentar la oferta construyendo un millón de viviendas.

VOX, en tanto, apoya la desregulación del mercado, pero también defiende que se dé preferencia a los españoles frente a los inmigrantes en la lista de espera para acceder a ‌una vivienda.

“En estos años que Sánchez ha estado al frente del gobierno no ha podido resolver el gran problema de la vivienda. Pero tampoco lo va a poder resolver porque la población española, así como en muchas partes del mundo, está envejeciendo. Y acá viene el tema de la migración, pues mientras se reduce una población, la de los migrantes crece, entonces se vuelve un asunto muy complejo”, expresa a este Diario el analista Arturo Ponce Urquiza, docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Anahuac.

Según explica Reuters, la normativa urbanística introducida tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2007 ha ralentizado la construcción y la ha encarecido. La CNMC, el organismo regulador de la competencia en España, estima que el proceso de transformar un terreno en una vivienda puede llevar entre 10 y 15 años.

Sin embargo, el tema de la vivienda no ha sido el más conflictivo que Sánchez ha tenido que afrontar en esta corta campaña. “El gran tema ha sido, también, la gestión del Estado. Hace poco hubo un accidente de tren, que es el segundo en dos años, además de varias crisis, como apagones, riadas, inundaciones. Una serie de cosas que dan la impresión de que el Estado no está funcionando”, refiere Carbonell.

Los migrantes no deseados

El tema migratorio, como ocurre con todos los partidos de extrema derecha de Europa, ha sido crucial para VOX, y para esta campaña el asunto no quedó en un segundo plano, sobre todo tras la crisis de Ceuta ocurrida a fines de julio.

Aquella vez, durante varios días, hasta 80 mil personas llegaron a nado desde Marruecos saltándose vallas hacia este enclave español ubicado en la costa norafricana. Abascal no ha tenido reparos en señalar que apoyará las expulsiones masivas de inmigrantes o la “remigración”, como prefiere llamarlo, señalando que este tema será una prioridad nacional. El PP, por su parte, aboga por endurecer el control fronterizo y ha planteado el despliegue de la Armada para contener flujos migratorios.

Además de Ceuta, donde aún quedan unos 10 mil marroquíes (la mayoría fueron devueltos a su país), ambas campañas se han enfocado en lo que está pasando en las Islas Canarias, ubicada en el Atlántico frente a las costas africanas, y que está registrando cifras récord de embarcaciones precarias repletas de migrantes. En seis semanas han llegado más de 17 mil personas, casi el mismo número que en todo el año pasado (17.788).

Pese a todos los cuestionamientos al gobierno de Sánchez, el socialista es experto en salir inmune y resucitar cuando todos los dan por muerto. Y esta vez, sus rivales pecarían de excesiva confianza si creen que ya le ganaron la partida. “Siempre es difícil apostar en contra de Pedro Sánchez a nivel político. Todos los que lo han hecho, han perdido. Veremos si en este caso pasa lo mismo, aunque el escenario es bastante complicado y sería bastante impresionante que logre mantenerse en el gobierno”, acota Carbonell, quien vaticina que, pese a las encuestas, el PSOE será la primera fuerza política. Habrá que esperar a los resultados del domingo para saber si Sánchez lograr revivir, una vez más.