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Resumen

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Una persona hace deporte al atardecer sobre la Pasarela del Voluntariado, en Zaragoza. Foto: EFE/Javier Belver
Una persona hace deporte al atardecer sobre la Pasarela del Voluntariado, en Zaragoza. Foto: EFE/Javier Belver
Por Agencia EFE

En el verano de 2026 se produjeron en España 5.807 muertes achacables a las altas temperaturas, la cifra más alta registrada en la última década, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

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