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Resumen

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Cataluña afronta una acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas. (EFE/Alejandro García).
Cataluña afronta una acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas. (EFE/Alejandro García).
Por Agencia AFP

Dos muertos y una persona desaparecida han dejado las lluvias torrenciales en Barcelona, ​​donde la situación mejoraba este domingo, mientras las autoridades anunciaban de inundaciones y desbordamiento de ríos en Girona, otra provincia de la región española de Cataluña.

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