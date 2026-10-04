Dos muertos y una persona desaparecida han dejado las lluvias torrenciales en Barcelona, ​​donde la situación mejoraba este domingo, mientras las autoridades anunciaban de inundaciones y desbordamiento de ríos en Girona, otra provincia de la región española de Cataluña.

Al mediodía del domingo, remitían las precipitaciones que desde la tarde del sábado arreciaban sobre la provincia de Barcelona, ​​lo que permitió bajar el nivel de alerta de rojo -el mayor- a naranja, según la agencia española de meteorología Aemet.

Pero la preocupación se desplazó a la provincia de Girona, fronteriza con Francia, donde las autoridades enviaron mensajes a los teléfonos para pedir a los habitantes que se resguardaran en sus casas en las zonas aledañas a los ríos Ridaura y Daró, que se desbordaron.

Varias personas observan el desbordado río Besos tras las lluvias torrenciales en Sant Adrià de Besos, en las afueras de Barcelona, ​​el 4 de octubre de 2026. (Foto de Josep LAGO / AFP). / JOSEP LAGO

Las lluvias dejaron dos muertos y un desaparecido, según informó en rueda de prensa David Borrell, jefe de los bomberos de Cataluña, en el noreste del país.

Una de las personas murió al ceder un muro de un camping en Tordera y la otra ahogada en un garaje inundado en Montornès del Vallès, ambas en la provincia de Barcelona.

“La situación continúa siendo complicada”, insistió al mediodía en X el presidente regional, Salvador Illa.

El río Besos, crecido por las lluvias torrenciales, atraviesa Sant Adrià de Besos en las afueras de Barcelona, ​​el 4 de octubre de 2026. (Foto de Josep LAGO / AFP). / JOSEP LAGO

Ante el fenómeno meteorológico, que comenzó la tarde del sábado, las autoridades pidieron a la población en las zonas que podrían verse más afectadas que se quedaran en casa y cancelaron eventos públicos.

“Evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos las indicaciones” de las autoridades, dijo en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien advirtió de la “situación muy complicada en Cataluña”.

“El episodio ha dejado registros de recepción de más de 200 litros” en distintos puntos de la provincia de Barcelona, ​​detalló Protección Civil.

Los servicios de rescate auxiliaron durante la noche a personas atrapadas en sus vehículos por inundaciones en calles de varias localidades.

La tempestad obligó a cancelar el sábado la protesta por el derecho a la vivienda en Barcelona, ​​en el marco de manifestaciones que ocurrieron en decenas de ciudades de España, la mayor de ellas en Madrid, donde participaron decenas de millas de personas.

Las lluvias en Barcelona y Girona son provocadas por un evento meteorológico en el este de España que debería culminar este domingo y que ya dejó el sábado una mujer de 102 años fallecida en la región de Castilla-La Mancha.