La cumbre iberoamericana que albergará España este miércoles y jueves contará con la participación de 10 de los 22 líderes de los países que componen esta comunidad, y entre los ausentes estarán los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez.

Estos tres países estarán representados por sus correspondientes ministros de Exteriores, informó este martes el Gobierno español.

Los países que estarán representados al máximo nivel a la cumbre que se desarrollará en Madrid el 4 y 5 de noviembre serán España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

En nombre de Colombia, Ecuador y El Salvador viajarán sus vicepresidentes, y del resto estarán presentes los ministros de Exteriores.

Pese a las ausencias, el Gobierno de España, organizador de la cumbre como anfitrión junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), se muestra satisfecho con el nivel de participación y pone el acento en que todos los países estarán representados.

Además, fuentes del Ejecutivo contrastan la presencia de 10 líderes en Madrid con lo sucedido en la última cumbre iberoamericana, la celebrada en Cuenca (Ecuador) en 2024 y en la que solo participaron tres jefes de Estado: el rey de España, Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Respecto a los motivos de las ausencias de Lula, Sheinbaum y Rodríguez, el Gobierno remite a esos países aunque destaca la buena relación existente con ellos.

Fotografías de archivo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum. Foto: EFE/Justin Lane y Mario Guzmán

Así, asegura que México ha estado muy involucrada en la cumbre y recuerda que Sheinbaum viaja muy poco fuera de su país y en breve tiene que desplazarse a China a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) para asumir la presidencia de este organismo.

El momento postelectoral que vive Brasil ha influido en la ausencia del reelegido Lula, así como el desgaste y cansancio que esos comicios han provocado en el presidente, según las fuentes citadas, que vinculan también la inasistencia de Delcy Rodríguez a la situación interna de Venezuela.

Para que pudiera viajar, Rodríguez necesitaba que España solicitara una exención debido a las sanciones en su contra que mantiene la Unión Europea (UE), pero eso, aseguran las fuentes, no habría sido un obstáculo.

Presencia de Milei

Entre los presidentes que participarán en la reunión está el de Argentina, Javier Milei, quien vuelve a España tras la polémica por el viaje que hizo hace dos semanas a Madrid y durante el que llamó “impresentable dictador” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

No hay previsto ningún encuentro entre ambos (en principio Sánchez no tendrá una agenda amplia de bilaterales) y ante la posibilidad de que la relación que mantienen pueda enrarecer la cumbre, el Gobierno subraya que no es la primera vez que se sientan a la mesa presidentes con convicciones muy diferentes.

La cumbre, convocada con el lema “Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, será la cuarta que albergue España, tras las de 1992 (también en Madrid), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

El Ejecutivo subraya que su objetivo, que dan por conseguido, ha sido relanzar este tipo de cumbres después de la última de Cuenca, donde a la escasa asistencia se añadió que tres países ni siquiera estuvieron representados (México, Nicaragua y Venezuela) y no fue posible consensuar una declaración política final.

Como resultados tangibles el Gobierno español destaca que se va a crear la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres y protección civil, se impulsará la alianza iberoamericana de inteligencia artificial, se adoptará la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, otra sobre cuidados y apoyo, y se fijará una nueva estrategia de cooperación entre los países de la comunidad.

La cumbre, además de contar con la presencia de los países que tienen el estatus de observadores (a los que este año se suman la India, Turquía, Angola y la Asociación de Estados del Caribe), incluirá la participación del secretario general de la ONU, António Guterres; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera.

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