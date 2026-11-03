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Resumen

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Fotografías de archivo que muestran a las presidentas de México, Claudia Sheinbaum y a su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ José Méndez/ Ronald Peña R
Fotografías de archivo que muestran a las presidentas de México, Claudia Sheinbaum y a su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ José Méndez/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La cumbre iberoamericana que albergará España este miércoles y jueves contará con la participación de 10 de los 22 líderes de los países que componen esta comunidad, y entre los ausentes estarán los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; y Venezuela, Delcy Rodríguez.

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