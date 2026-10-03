Una mujer de 102 años falleció en las inundaciones provocadas por intensas lluvias en la localidad de Madrigueras, en el sureste de España, informó este sábado a la AFP un portavoz del gobierno regional.

Imágenes de la Guardia Civil en redes sociales mostraban las calles de esta localidad de 4.000 habitantes en la región de Castilla-La Mancha convertidas en caudalosos ríos que arrastraban vehículos, y que quedaron apilados en montañas.

MIRA AQUÍ: Gobierno español paralizará desalojos hasta 2030 tras protestas por la vivienda

El portavoz del gobierno regional se limitó a confirmar el fallecimiento de la señora de 102 años, pero los medios locales indicaron que la persona fue hallada en el interior de su vivienda donde el agua había alcanzado la altura de un metro.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, envió su “cariño a los familiares de la mujer” fallecida, en un mensaje en X, en el que afirmó que el ejecutivo sigue de cerca “la situación” por las lluvias, que “han provocado graves daños en muchas zonas” del país.

El episodio en Madrigueras comenzó la tarde del viernes, cuando una tromba de agua de varias horas de duración descargó al menos 140 litros por metro cuadrado de agua, según señaló el gobierno de Castilla-La Mancha en un comunicado.

Los servicios de emergencia trabajaban este sábado “en la recuperación de la localidad”, indicó el comunicado, que detalló que los rescatistas se dedican a asistir a personas afectadas y a retirar los vehículos apilados en las calles.

Una de los edificios que se inundó fue el del centro de salud local, por lo que un equipo de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para prestar sus servicios, agregó la nota de prensa.

La agencia estatal de meteorología Aemet emitió el viernes un aviso advirtiendo de un fenómeno de “chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes” en la zona este de España, que puede durar hasta el domingo.

VIDEO RECOMENDADO

El Gobierno de España presentó el martes 29 de septiembre medidas para enfrentar la crisis de la vivienda, bajo la presión de las protestas por una mayor protección de los inquilinos, pero su aprobación depende ahora del Parlamento, donde el ejecutivo de izquierdas no tiene mayoría. (AFP)

SOBRE EL AUTOR