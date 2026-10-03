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Resumen

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Se muestra un edificio derrumbado tras las inundaciones en Madrigueras, cerca de Albacete, en el sureste de España, el 3 de octubre de 2026. (Jose JORDAN / AFP)
Se muestra un edificio derrumbado tras las inundaciones en Madrigueras, cerca de Albacete, en el sureste de España, el 3 de octubre de 2026. (Jose JORDAN / AFP)
/ JOSE JORDAN
Por Agencia AFP

Una mujer de 102 años falleció en las inundaciones provocadas por intensas lluvias en la localidad de Madrigueras, en el sureste de España, informó este sábado a la AFP un portavoz del gobierno regional.

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