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Resumen

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El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy. Foto: EFE/ Sergio Pérez/Archivo
El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy. Foto: EFE/ Sergio Pérez/Archivo
Por Agencia EFE

El comentario del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre que la selección de Francia de fútbol tiene ”un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" ha desatado las críticas del Ejecutivo, del PSOE y Podemos que han tachado sus palabras de “racistas” y “xenófobas” y le han acusado de “avergonzar” a España.

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