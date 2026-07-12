El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó el domingo las “declaraciones xenófobas” del anterior jefe de gobierno, el conservador Mariano Rajoy, que en un artículo de prensa sobre el Mundial del fútbol afirmó que la selección francesa juega “sin franceses”.

“Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él”, indicó en un mensaje en la red social X. “España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas. Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, añadió.

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