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Resumen

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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/NECATI SAVAS).
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene durante una rueda de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (EFE/EPA/NECATI SAVAS).
Por Agencia AFP

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, criticó el domingo las “declaraciones xenófobas” del anterior jefe de gobierno, el conservador Mariano Rajoy, que en un artículo de prensa sobre el Mundial del fútbol afirmó que la selección francesa juega “sin franceses”.