icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un retrato de Maricarmen Abascal, una pensionista de 87 años cuyo desahucio desató protestas por la crisis de la vivienda en España. (Foto de JOSE JORDAN / AFP)
Un retrato de Maricarmen Abascal, una pensionista de 87 años cuyo desahucio desató protestas por la crisis de la vivienda en España. (Foto de JOSE JORDAN / AFP)
/ JOSE JORDAN
Por Agencia AFP

Aitana López no dudó en acercarse al campamento de activistas por el derecho a la vivienda en el centro de Madrid para rendir homenaje a Maricarmen Abascal tras su muerte, con una vela con la inscripción: “Gracias por todo, nunca te olvidaremos”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.