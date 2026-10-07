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Manifestantes se reúnen tras conocer la noticia de que Maricarmen Abascal había fallecido en un hospital de Madrid, el 7 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
Manifestantes se reúnen tras conocer la noticia de que Maricarmen Abascal había fallecido en un hospital de Madrid, el 7 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Agencia EFE

La madrileña Puerta del Sol se llenó de pena, rabia e indignación durante la madrugada de este miércoles, tras conocerse horas antes la muerte de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada y se convirtió en el motor de las movilizaciones por la crisis de la vivienda y de la acampada, que cumplió su duodécima noche.

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