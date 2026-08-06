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Resumen

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Jóvenes inmigrantes que ingresaron sin permiso al territorio español en Ceuta viven en las calles a la espera de su traslado. (Foto: EFE)
Jóvenes inmigrantes que ingresaron sin permiso al territorio español en Ceuta viven en las calles a la espera de su traslado. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Marruecos está dispuesto a recibir a todos los menores de edad no acompañados marroquíes que están en España si el país levanta “los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo”, según aseguró este jueves a EFE una fuente diplomática marroquí.

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