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Jóvenes que regresaron de España se congregan en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
Jóvenes que regresaron de España se congregan en el paso fronterizo de Bab Sebta, cerca de Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
/ JALAL MORCHIDI
Por Agencia EFE

Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta en las últimas horas han retornado ya a Marruecos hasta las 15:30 horas de este viernes, según fuentes del Ministerio del Interior.

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