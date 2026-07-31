Más de 37.500 migrantes de los 50.000 que entraron de forma irregular en la ciudad norteafricana española de Ceuta en las últimas horas han retornado ya a Marruecos hasta las 15:30 horas de este viernes, según fuentes del Ministerio del Interior.

Son datos recabados hasta las 15:30 (13:30 GMT) de este viernes por el Ministerio del Interior español, quien esta mañana ya explicó que las salidas desde Ceuta al país vecino se estaban produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto.

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Según pudo comprobar EFE, cientos de personas enfilan la carretera de acceso a la frontera para regresar a Marruecos a primera hora de esta tarde por varios motivos, entre ellos el acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación, así como la ausencia de comercios, superficies comerciales o bares abiertos en Ceuta para poder atender sus necesidades más básicas.

Sin embargo, todavía hay miles de personas deambulando sin rumbo fijo por distintas calles y barriadas de la ciudad ceutí.

Mientras tanto, la Guardia Civil y el Ejército están actuando a pie de playa en la zona fronteriza del Tarajal para impedir el acceso de más personas por el mar.

Grupos de inmigrantes empiezan a volver a su país por la frontera del Tarajal en Ceuta este viernes. Foto: EFE/ Reduan Dris / Reduan Dris

EFE fue testigo de cómo estos agentes han impedido la llegada de un grupo de unas 40 personas que alcanzaron a nado la orilla, a los que se les ha invitado a salir de Ceuta y regresar a su país de origen.

Además, las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia han recuperado en las últimas horas 43 cuerpos de migrantes que han fallecido al intentar entrar a nado a la ciudad, lo que eleva el total en todo el año a 75.

Ceuta permanece completamente cerrada en el aspecto comercial y laboral, de modo que todos los negocios siguen con sus persianas bajadas ante la inseguridad percibida tras esta entrada masiva.

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