“Me siento libre y celebrando mi libertad”, dijo este miércoles el salvadoreño Kilmar Ábrego García, símbolo de las redadas y detenciones migratorias durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, en sus primeras declaraciones públicas tras llegar a España.

Ábrego, casado con una estadounidense y que pasó varios meses en la prisión de máxima seguridad salvadoreña Cecot por una deportación que la propia Administración Trump reconoció como un “error administrativo”, dijo en una conferencia telemática desde Madrid sentirse “libre de todo lo malo” que ha pasado y respirando “libertad”.

“Al principio sí tuve miedo, pero ahora no tengo miedo de enfrentar, como ya enfrenté, a un gobierno. Y también quiero que sepan que yo estoy feliz porque esta vez me voy con mi libertad y no me voy como anteriormente me sacaron, inhumanamente”, declaró en una ponencia en la que no respondió preguntas.

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Ábrego fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU. en marzo de 2025, cuando vivía en el estado de Maryland con su familia, y deportado a El Salvador pese a una orden judicial que impedía su expulsión a ese país por temor a que sufriera persecución.

Cuando finalmente fue devuelto a Estados Unidos, las autoridades estadounidenses emprendieron una campaña judicial en su contra y varios intentos para retenerlo que no prosperaron, aunque el caso sigue abierto tanto en el frente migratorio como en el penal, donde la desestimación de su causa fue recurrida.

Sus abogados denunciaron que sufrió torturas en el Cecot, incluyendo palizas, privación del sueño y desnutrición.

“El Gobierno (de Trump) no decide dónde continúa mi historia. Yo y mi familia decidimos nuestro futuro”, sentenció hoy Ábrego desde la capital española, adonde llegó acompañado de su esposa, que tiene previsto regresar a Estados Unidos para estar junto a sus hijos.

El migrantes salvadoreño Kilmar Abrego García a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas tras llegar ayer a un acuerdo con las autoridades federales para abandonar voluntariamente Estados Unidos rumbo a España. Foto: EFE/ Fernando Villar

El salvadoreño dijo sentirse “victorioso” y aseguró que siempre ha creído que “Estados Unidos es un país de leyes y, gracias a Dios, se ha respetado la justicia” en este punto. No obstante, prometió seguir luchando por toda esa gente que está viviendo su propio proceso migratorio “o una injusticia”.

Ábrego, que abandonó EE.UU. de forma voluntaria en virtud de un acuerdo que permitió su salida, pidió a toda esa gente que no puede alzar su propia voz, como le pasó a él cuando estuvo recluso, “que no caigan”: “Que levanten la cabeza, como yo me fui, con la cabeza en alto”, señaló.

El salvadoreño añadió que todavía no ha decidido sus próximos pasos y cuál será su siguiente destino desde España, donde entró como turista, si lo hay: “Tengo muchas opciones para mi futuro. Todavía no hemos elegido. Yo y mi familia elegiremos los siguiente pasos”.

Desde su equipo legal, el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, del grupo de apoyo a migrantes We Are CASA, aseguró que el deseo de Ábrego es regresar a EE.UU. con su familia con un visado de residente permanente (‘green card’), pero que ello requiere ciertos perdones que no le van a dar desde la Administración Trump.

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“Lo que vamos a hacer durante los próximos dos años es una pausa, pero una pausa y regresamos (...). En ese tiempo no hay límites. El mundo es su aula, y tiene muchas opciones de dónde ir, dónde estar y dónde permanecer”, dijo el letrado, que afirmó que Ábrego “va a aguantar mucho más que Donald Trump”.

En la comparecencia también participó el senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen, quien logró reunirse con el salvadoreño durante su detención en el Cecot, y destacó la importancia del caso, que a su juicio representa una grave violación de derechos. Con esas actuaciones “ponemos en riesgo los derechos constitucionales de todas las personas, no solamente de un hombre”, incidió.

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