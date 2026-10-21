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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, que ha intervenido en el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, ha llamado "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (EFE/ Mariscal).
El presidente de Argentina, Javier Milei, que ha intervenido en el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid, ha llamado "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (EFE/ Mariscal).
Por Agencia AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a quien calificó de “dictador”, durante una visita a Madrid a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

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