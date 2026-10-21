El presidente de Argentina, Javier Milei, criticó al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, a quien calificó de “dictador”, durante una visita a Madrid a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el ‘kirchnerismo’ y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, lanzó Milei en su intervención en un foro económico.

Durante su discurso, el dirigente ultraliberal, de 55 años, calificó a Sánchez de “ladrón” y “corrupto”, y llamó a los españoles “a sacar a los socialistas a patadas”.

El presidente argentino arremetió igualmente contra los “partidos de izquierda” en Europa, acusándolos de ser los causantes del “estancamiento brutal” de la economía del continente.

Sobre la inmigración, Milei acusó al gobierno de izquierda de Pedro Sánchez de fomentar, por motivos electorales, una “invasión” migratoria, citando lo ocurrido en el enclave de Ceuta en julio.

“El estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir para el futuro”, consideró.

Durante su visita a Madrid, el presidente argentino debe reunirse con Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha Vox, y con la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Yo claramente soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia”, expresó.

Desde su llegada al poder en Argentina a finales de 2023, Milei realizó varios viajes a España, en los que se ha mostrado cercano con la extrema derecha. En esta ocasión tampoco se reunirá con el rey Felipe VI, según dijo, por problemas de “agenda”.

Poco antes del inicio del discurso del presidente argentino, Pedro Sánchez publicó un breve vídeo en X en el que se declaraba orgulloso de ser “zurdo”, en referencia al término que la ultraderecha utiliza de forma peyorativa para referirse a los militantes de izquierda.