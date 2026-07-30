Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.

“Vamos a la valla, no por el mar, a la frontera. Inshalla (ojalá lo consigamos)”, gritaba uno de los jóvenes, muchos de los cuales llegaron a Castillejos en coches y motos.

Los agentes de seguridad preguntados por EFE aseguraron desconocer el motivo de esta masiva concentración de jóvenes para cruzar la valla, que coincide con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos.

Poco antes del mediodía, miles de personas se dirigieron hacia el perímetro fronterizo de Ceuta en una acción aparentemente coordinada. Los grupos llegaron desde distintos puntos de la ciudad, desplazándose a pie, en motos y coches, hasta concentrarse a varios cientos de metros de la valla.

Entre los concentrados había familias enteras, mujeres, niños, jóvenes y personas de diferentes edades que avanzaron conjuntamente hacia la frontera. La Policía marroquí estableció un cordón en algunos puntos de acceso, aunque numerosos grupos lograron continuar su marcha por las colinas que rodean el perímetro fronterizo.

Por esas zonas, decenas de personas consiguieron alcanzar el espigón y la alambrada sin que se apreciara un dispositivo policial que impidiera su avance. Al mismo tiempo, otras decenas se lanzaron al mar con la intención de acceder a Ceuta bordeando la línea fronteriza, mientras otros grupos caminaban en paralelo a la alambrada en dirección de la valla española.

En uno de los puntos del perímetro, una docena de agentes trataron de impedir el paso de jóvenes que accedían por un hueco excavado bajo la alambrada, una abertura por la que previamente había conseguido pasar la mayor parte del grupo. Los policías intentaron contener el flujo de personas, aunque decenas continuaban aproximándose al mismo lugar para cruzar hacia territorio español.

Durante su intervención, los agentes marroquíes detuvieron a varias personas, entre ellas dos de origen subsahariano, según pudo constatar EFE en el lugar.

A unos 500 metros de la frontera permanecían desplegados una docena de agentes marroquíes en un control de acceso, aunque la marea humana seguía llegando de forma ininterrumpida desde distintos puntos de los alrededores.

Este intento masivo de llegar a España coincide con la celebración del país del 27 aniversario de entronización del rey Mohamed VI, quien hoy ofrece una recepción en M’diq (Rincón), a unos 20 kilómetros de Castillejos.