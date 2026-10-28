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Resumen

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El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo). Foto: EFE/ Borja Sanchez-trillo
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo). Foto: EFE/ Borja Sanchez-trillo
Por Agencia EFE

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo que un accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria del país como el que se ha producido este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, con un saldo provisional de 64 muertos y más de 50 heridos es “verdaderamente inverosímil”.

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