La periodista española Mónica Domínguez, de 38 años, murió el domingo por la madrugada a causa de un cáncer. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo, y muchos de sus colegas la despidieron a través de las redes sociales.

La comunicadora había hecho carrera en la empresa de medios Mediaset España y era conocida por sus trabajos como reportera en los programas Viajeros Cuatro, Cuatro al día, El programa de AR, Ya es mediodía y Qué tiempo tan feliz.

De acuerdo a lo publicado por El Confidencial, Domínguez había comenzado a trabajar en 2006 en la emisora Bierzo suena. Luego pasó a El programa de Ana Rosa y más tarde llevó adelante el espacio semanal Divinity está de moda. A partir de 2012 se destacó como reportera de Las mañanas de Cuatro y Hay una cosa que te quiero decir. La joven periodista también trabajó en ¡Qué tiempo tan feliz!, Hazte un selfie y Dani&Flo. Durante 2018 fue parte de Viajeros Cuatro, un programa en el que viajó por varios países del mundo. Ese mismo año también fue reportera en Ya es mediodía y Cuatro al día.

Mónica Domínguez había comenzado su carrera en el año 2006. (Instagram @monicadominguez).

Además, durante la pandemia de coronavirus había lanzado su propia línea de moda. Según informó la revista ¡Hola!, una de sus últimas apariciones en televisión fue hace menos de un mes, cuando apareció en un reportaje en el canal Cuatro.

Los homenajes de sus colegas

La noticia de su fallecimiento entristeció a sus compañeros de trabajo, quienes se volcaron a las redes sociales para homenajearla. Desde la cuenta de Twitter oficial de programa Viajeros Cuatro se despidieron de la joven con un sentido mensaje: “Hasta siempre, Mónica. Nosotros no te vamos a olvidar nunca. Un abrazo enorme a la familia”.

La periodista fue despedida en las redes sociales. (Twitter @viajeroscuatro).

Por su parte, la conductora de Cuatro al día, Carmen Chaparro, le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram: “Acaba de morir esta sonrisa eterna, una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Mónica nos dijo adiós anoche. La recordaréis de muchos programas, el último, ‘Viajeros Cuatro’. Yo la conocí en ‘Cuatro al día’ y era la luz que iluminaba la redacción. Se que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas. Era tan buena persona, tanto… Querida Mónica, no te has ido, porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés”.

También Sonsoles Ónega, quien había trabajado con Domínguez en Ya es mediodía, la despidió en Twitter: “Pena infinita. [Era una] excelente compañera”. El periodista Javier Palacio Elola tuitéo: “Querida Mónica, hoy es un día triste. Acabo de saber que tu sonrisa y alegría ya no me regalarán momentos como los que tuvimos. Se me acaba de partir el corazón. Nuestra eterna viajera. `Viajar es volar´ como tú decías, como titulaste tu blog aventurero. Que tu aventura continúe”.

Querida Mónica, hoy es un día triste. Acabo de saber que tu sonrisa y alegría ya no me regalarán momentos como los que tuvimos. Se me acaba de partir el corazón. Nuestra eterna viajera. "Viajar es volar" como tú decías, como titulaste tu blog aventurero. Que tu aventura continúe pic.twitter.com/3tuiizAmeA — Javier Palacio Elola (@Javi_Palace_TV) July 31, 2022

Por su parte, la actriz y cantante Amor Romeira también utilizó Twitter para dedicarle unas palabras: “Eterna sonrisa. Vuela alto, Mónica”.