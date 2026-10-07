Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del piso en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, falleció este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

“Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen”, indicó el sindicato en un comunicado en el que resaltó su “ejemplo de lucha” y la ola de reacciones tras su desalojo que “suponen un antes y un después en la historia de este país”.

Maricarmen Abascal había sido conducida a un hospital de Madrid tras ser desalojada el 23 de septiembre del apartamento en el que había residido desde hacía siete décadas, después de que la empresa propietaria intentara elevar fuertemente su alquiler.

Su imagen saliendo en camilla de la vivienda, entre los gritos de indignación de los manifestantes que habían acudido a apoyarla, subió una indignación que acabaría traduciéndose en una ola de movilizaciones que alcanzó varias ciudades españolas.

Maricarmen, una anciana de 87 años tras ser desahuciada de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro, el 23 de septiembre de 2026. (Fernando Villar / EFE)

“El debate de la vivienda está en el centro, pero el costo para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto”, lamentó en su comunicado el Sindicato de Inquilinas, que acompañó su larga lucha judicial.

Fotografía de archivo, tomada el 29/10/2025, de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, que ha muerto este miércoles, tras quince días hospitalizada. (EFE/Archivo/Sergio Pérez). / SERGIO PEREZ

Decenas de miles de personas marchan por el centro de Madrid en protesta contra los desahucios y la crisis de la vivienda, tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, el 26 de septiembre de 2026. (Foto de Francesco Militello Mirto/NurPhoto vía AFP). / FRANCESCO MILITELLO MIRTO

“Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pidió: “luchad, seguid luchando por lo que es vuestro””, añadió.

A los pocos días del desalojo de Maricarmen Abascal, una multitudinaria manifestación en Madrid por el derecho a la vivienda culminó con la instalación de una acampada de protesta en la céntrica Puerta del Sol.

Maricarmen Abascal, de 87 años, se encuentra en su casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid, el 2 de junio de 2026, donde había vivido durante más de 70 años. (Foto de Francesco Militello Mirto / NurPhoto vía AFP). / FRANCESCO MILITELLO MIRTO

El gobierno de izquierdas promovió después de dos decretos con medidas para tratar de paliar la crisis de vivienda, pero estos textos fueron tumbados el pasado viernes por el Congreso de los Diputados, asestando un fuerte golpe al ejecutivo de Pedro Sánchez.

Este lunes, el líder socialista anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Información en desarrollo