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Resumen

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Maricarmen Abascal, de 87 años, se encuentra en su casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid, el 2 de junio de 2026, donde había vivido durante más de 70 años. (Foto de Francesco Militello Mirto / NurPhoto vía AFP).
Maricarmen Abascal, de 87 años, se encuentra en su casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda en Madrid, el 2 de junio de 2026, donde había vivido durante más de 70 años. (Foto de Francesco Militello Mirto / NurPhoto vía AFP).
/ FRANCESCO MILITELLO MIRTO
Por Agencia AFP

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo del piso en el que residía en Madrid desató una ola de protestas por la vivienda en España, falleció este miércoles, según informó el Sindicato de Inquilinas.

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